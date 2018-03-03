Еще один человек стал жертвой электрички в Щербинке

Третий человек за день попал под электричку. Смертельное происшествие произошло в Щербинке. Электропоезд Одинцово — Подольск задавил мужчину.

Обстоятельства происшествия уточняются, передает ТАСС.

Ранее в Щербинке погибли женщина с ребенком. 16-летний мальчик попал под колеса на станции Трехгорка Белорусского направления Московской железной дороги.