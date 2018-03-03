Мужчина выстрелил в себя из пистолета у Белого дома

У Белого дома произошла стрельба. Мужчина попал в себя из пистолета, ему оказывается медпомощь. Из-за случившегося в районе ЧП было перекрыто движение пешеходов и машин.

По данным ТАСС, Дональд Трамп с женой на момент инцидента в Белом доме отсутствовал, сейчас они во Флориде.