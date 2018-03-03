Если Собчак не сможет стать президентом, то пойдет в губернаторы

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Самарской области. В субботу она встречалась с избирателями в Самаре.

На вопрос, не хочет ли Собчак принять участие в выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре этого года, она ответила: "Почему бы и нет? Самара — прекрасный город". По мнению Собчак, самарцы достойны лучшего губернатора, а нынешний "неприметный и непримечательный" Дмитрий Азаров — совсем не оптимальный вариант. В этой связи кандидат в президенты отметила, что у нее нет никакого столичного снобизма. "Может быть, гораздо перспективнее приехать в Самару и показать, что из нее можно сделать столичный город, которым он по праву является", — цитирует слова Собчак РИА Новости.

Она рассказала также, что в ходе своей избирательной кампании посетила более 20 российских регионов и представляет, как живут люди. Главными их проблемами Собчак назвала бедность и социальную неустроенность. "И самое сложное в моей работе — объяснить им взаимосвязь между гнилыми трубами, аварийным жильем, безумными ценами на ЖКХ и несменяемостью власти", — сказала кандидат на пост главы государства.

Выступая перед жителями Самары, Собчак предложила также провести праймериз для оппозиционных либеральных кандидатов. По ее мнению, победитель должен возглавить либеральную коалицию.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта.