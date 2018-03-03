Дубль Смолова испортил дебют Карпина в "Ростове"

Двадцать первый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Краснодаре, где местный клуб принимал "Ростов". "Краснодар" победил со счетом 3:1 благодаря дублю Федора Смолова.

Главной интригой матча стало противостояние тренеров. Игорь Шалимов ("Краснодар) и проводивший свой первый матч на посту главного тренера "Ростова" Валерий Карпин – в прошлом знаменитые игроки "Спартака" и сборной России. Кроме того, они родились в один день – 2 февраля 1968 года.

Краснодарцы вышли вперед на 28-й минуте. Вратарь ростовчан Сергей Песьяков не справился с ударом Федора Смолова, и тот забил свой 11-й мяч в чемпионате. Но на перерыв команды ушли при чете 1:1. За минуту до конца первого тайма Роман Шищкин сбил ворвавшегося в штрафную "Краснодара" Дмитрия Скопинцева. Пенальти реализовал Алексей Ионов.

Но во втором тайме пенальти был назначен в ворота "Ростова". Судья Сергей Карасев усмотрел нарушение правил в отношении Виктора Классона. Смолов переиграл Песьякова и довел свой личный голевой счет до 12. "Ростов" попытался уйти от поражения, но в конце встречи пропустил контратаку, которую точным ударом завершил Павел Мамаев.

"Краснодар" выиграл 3:1, набрал 39 очков и вышел на второе место в премьер-лиги. Смолов с 12 голами стал единоличным лидером в споре бомбардиров. "Ростов", проигравший первый матч под руководством Валерия Карпина, занимает 8 место, имея в активе 25 очков.