В США бури убили семь человек

Число жертв бурь на северо-востоке США возросло до семи. Люди погибли в Нью-Йорке, Вирджинии, Мэриленде и Пенсильвании. Около 1,2 миллионов жителей этих штатов остались без электричества.

Из-за разгула стихии в субботу пришлось отменить около 250 авиарейсов, а в пятницу их было отменено порядка трех тысяч, передает ТАСС. С железнодорожным сообщением тоже проблемы.