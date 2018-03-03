Кубок Гагарина. ХК "Сочи" дожал "Йокерит" на 83 минуте

Сыгран первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между клубами Западной конференции – "Йокерит" (Хельсинки) – ХК "Сочи". Гости сумели выиграть 3:2. Победная шайба была заброшена на 83 минуте.

Эрик О'Делл вывел "Сочи" вперед на 4 минуте, но еще до первого перерыва клуб из столицы Финляндии не только отыгрался, но и вышел вперед. Обе шайбы были заброшены в большинстве – отличились Олли Паллола и Ессе Йоэнсу. В середине второго периода гости отыгрались — точку в голевой комбинации поставил Шон Коллинз.

Счет 2:2 продержался до конца третьего периода. Первый из дополнительных периодов также не принес результата никому из соперников. Судьба матча решилась на 83 минуте, когда Джоанатон Блум забросил победную для "Сочи" шайбу – 3:2. Сочинцы повели в серии 1:0. Следующий матч пройдет также в Хельсинки в воскресенье.