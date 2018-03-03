На Калужском шоссе столкнулись четыре машины: двое пострадавших

На 40-м километре Калужского шоссе в субботу вечером произошло столкновение четырех автомобилей. Пострадали два человека. Они получили нетяжелые травмы. На месте ДТП сейчас работают полицейские, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.