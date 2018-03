Трамп: на европейские автомобили будет введен налог

Если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте, на европейские автомобили будет введен налог, пригрозил президент США Дональд Трамп в Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!