Трамп: на европейские автомобили будет введен налог

Если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний, работающих на континенте, на европейские автомобили будет введен налог, пригрозил президент США Дональд Трамп в Twitter.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

Кроме того, Вашингтон более не будет проводить торговую политику, которая позволяла другим странам годами извлекать выгоду. США и так имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов, написал он. В Европе смеялись над глупостью наших лидеров, больше этого не будет, подчеркнул американский президент.

The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our “very stupid” trade deals and policies. Our jobs and wealth are being given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018 г.

В декабре Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой — снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику. Также Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — 10% и вводят изменение в ряд договоров о зонах свободной торговли, в частности, с Канадой и Мексикой.+

Еврокомиссия сообщила, что очень сожалеет о решении США.