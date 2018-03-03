В Москве задержали водителя, задавившего пожилую женщину

Водителя Hyundai Porter, сбившего насмерть пожилую женщину на Бутырском Валу в Москве, задержали. Мужчину доставили в отделение полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, материалы проверки направлены в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Около 10 утра во дворе одного из домов на Бутырском Валу грузовой автомобиль наехал на женщины и скрылся. Травмы оказались для нее смертельными, передает ТАСС.