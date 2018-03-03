Сын Джорджа Веа сыграл за "Пари Сен-Жермен"

Лидер чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" в матче 28 тура французской Лиги 1 выиграл в гостях у "Труа". Свой первый матч в составе парижан провел 18-летний нападающий Тимоти Веа.

Сын знаменитого нападающего, а ныне президента Либерии Джорджа Веа Тимоти вышел на поле на 79 минуте, когда "ПСЖ" выигрывал 2:0. В составе парижан отсутствовали травмированные Неймар и Килиан Мбаппе, но это обстоятельство не помешало лидерам одержать очередную победу.

Джордж Веа выступал за "Пари Сен-Жермен" в 1992-95 годах и был одним из лидеров столичного клуба. В 1995 году Веа первым из неевропейских игроков стал обладателем Золотого мяча. После завершения карьеры футболиста Джордж Веа стал политиком. Осенью прошлого года он был избран президентом Либерии.