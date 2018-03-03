Министр спорта Колобков вручил фигуристам значки заслуженных мастеров спорта

Российские фигуристки – чемпионы и призеры недавно завершившихся Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане были удостоены звания заслуженных мастеров. Министр спорта Павел Колобков вручил спортсменам соответствующие значки.

Заслуженными мастерами спорта России стали олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова, а также завоевавшие вместе с ней серебряные медали командного турнира Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт. Значки были вручены Павлом Колобковым во дворце "Мегаспорт" по окончании шоу "Чемпионы – Москве". Благодарностями министерства спорта были отмечены серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцоры Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Евгения Медведева, а также тренеры Нина Мозер, Александр Жулин и Этери Тутберидзе.

"Мы встречались с вами перед началом Игр-2018 в Корее, обсуждали подготовку к предстоящим соревнованиям. И я рад вновь вас видеть и лично сказать вам спасибо за достойное выступление на Играх. Возможно, у кого-то из вас не получилось сделать все задуманное, но вы сделали все возможное. Мы гордимся вашими успехами и отличной работой ваших тренеров!" – приводит РИА Новости слова Павла Колобкова. "Олимпиада была сложной. Вы все проявили себя бойцами. Скоро многие из вас под российским флагом на чемпионате мира в Италии представят нашу страну", — Павел добавил Колобков.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) олимпийский чемпион Александр Горшков также поблагодарил наших фигуристов за выступление в Пхенчхане. " Все вы молодцы. Все вы старались сделать максимум на Олимпийских играх. Кому-то удалось, кому-то нет, но я сам знаю, насколько сложно выступать на Олимпийских играх. Еще раз поздравляем всех вас, мы верим в вас, мы гордимся вами и будем поддерживать вас".