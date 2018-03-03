Взрыв в Лестере: обвиняемые названы

Полиция предъявила обвинения в непредумышленном убийстве и поджоге жилого дома в Лестере (Англия) троим подозреваемым.

25 февраля в магазине в Лестере произошел взрыв, затем – пожар. Погибли 5 человек, в том числе трое из квартиры над магазином. Травмы получили пятеро.

Имена обвиняемых названы: 33-летний житель Лестера Арам Курт, 32-летний житель Ковентри Хаукар Хассан и 37-летний житель Олдама Аркан Али. 5 марта они предстанут перед судом.

Еще двоим задержанным объявление пока не предъявлено, передает РИА Новости.