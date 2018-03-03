Взрыв в Льеже: погибших нет

Сильный взрыв, который в субботу разрушил жилой дом в центре бельгийского города Льеж, обошелся без жертв. Два человека получили легкие ранения, они госпитализированы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пожарных, работавших на месте происшествия.

По уточненным данным, взрыв произошел на втором этаже дома, как предполагается, из-за утечки газа. Он сопровождался пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями. Фасад дома разрушен, он обследуется на предмет пригодности для жилья.

В дома находились два человека: мужчина и его сын, — к счастью, они получили нетяжелые травмы.