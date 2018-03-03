Велоспорт. Дарья Шмелева выиграла серебряную медаль чемпионата мира

В голландском Апелдорне продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке. Разыграны награды в гите на 500 метров у женщин. Россиянка Дарья Шмелева заняла второе место.

Победу с результатом 33,150 одержала спортсменка из Германии Мириам Велте. Дарья Шмелева со временем 33,237 заняла второе место. На третьей позиции голландка Элис Литли.

Ранее были разыграны медали в индивидуальной гонке преследования на 4 000 метров. Россиянин Александр Евтушенко стал бронзовым призером. Золотую медаль выиграл итальянец Филиппо Ганна, серебро – у португальца Иву Оливейры.