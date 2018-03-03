Самолет из Барселоны сел в Домодедово, несмотря на поломку

Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Нордавиа", следовавший по маршруту Барселона — Москва, благополучно приземлился в субботу вечером в аэропорту Домодедово, несмотря на то, что еще при взлете у него отказала пневматика или гидравлика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

По его словам, лайнер долетел до Москвы в штатном режиме и в 20:45 совершил успешную посадку в Домодедово. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

После приземления "Боинг-737" осмотрели специалисты технической службы аэропорта и выяснили, что при посадке у него лопнуло колесо. На самой посадке это не отразилось, добавил источник в авиационных службах.