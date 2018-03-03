Московские власти пригласили автомобилистов в автобусы

Общественный транспорт Москвы готов к ухудшению погоды в воскресенье, власти просят автомобилистов отказаться от поездок на своих машинах. В пресс-службе столичного департамента транспорта напомнили, что в ночь на 4 марта, а также весь день в воскресенье в Московском регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Поэтому автомобилистам рекомендовано воспользоваться городским транспортом.

В департаменте пообещали, что все транспортные службы к работе в сложных погодных условиях готовы и сделают все, чтобы передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным, пишет "Интерфакс".

По данным столичного Гидрометцентра, в городе в предстоящие сутки ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица и снежные заносы.