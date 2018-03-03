Стрелок из Вашингтона скончался, полиция ищет родственников

Вашингтонский стрелок, ранивший себя у северной ограды Белого дома, скончался.

Полиция написала твит, что ищет родственников.

Update: Adult male has been declared deceased. We are working to notify next of kin. No further updates. — DC Police Department (@DCPoliceDept) 3 марта 2018 г.

Ранее Секретная служба США сообщила о том, что неизвестный выстрелил в себя у Белого дома.

Американский лидер Дональд Трамп был введен в курс дела, во время инцидента он находился с супругой во Флориде.