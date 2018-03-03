Олимпийский чемпион хоккеист Кирилл Капризов подарил автомобиль своему первому тренеру Андрею Лучанскому. Так автор победной шайбы в финале олимпийского турнира отблагодарил человека, давшему ему дорогу в большой хоккей.

Андрей Лучанский во время работы в Новокузнецке нашел Кирилла Капризова и стал первым тренером будущего олимпийского чемпиона. Несколько лет назад Андрей Рэмович перебрался в Екатеринбург, где трудится по сей день. Кирилл не забыл своего тренера и приобрел ему автомобиль стоимостью миллион рублей.

20-летний Кирилл Капризов стал одним из героев Олимпийских игр в Пхенчхане. Его гол принес российским хоккеистам победу в финальном матче со сборной Германии. Российская сборная выиграла олимпийское золото после промежутка в 26 лет.