Еврокомиссия подтвердила выполнение Россией обязательств по поставкам газа

По итогам переговоров заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича с министрами энергетики России и Украины, а также руководством "Нафтогаза", официальный представитель Еврокомиссии сообщила, что все обязательства по поставкам и транзиту российского газа в Евросоюз выполняются в полном объеме.

Также представитель Еврокомиссии отметила, что в ходе переговоров российская сторона подтвердила начало процедуры по прекращению своих контрактов с "Нафтогазом", которая потребует определенного времени, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувшую пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. Он пояснил, что Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины", которое существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Алексей Миллер отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и выступил категорически против того, чтобы экономические проблемы Украины решались за счет российской компании.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать украинскому партнеру 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в прошлые периоды. В итоге с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона должна уплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".