Официальный журнал армии США Military Review сообщил о победе России в Сирии

Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
4 марта 201805:51
Официальный журнал армии США Military Review сообщил о победе России в СирииЧитайте нас в Telegram
В одной из публикаций издания рассказывается об успехах нашей страны в Арабской Республике. Так, по мнению авторов статьи, астанинский процесс под эгидой Москвы оказался результативнее Женевы. Также Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, создав там возможности для российских компаний, отмечает телеканал "Россия 24". В будущем они помогут восстановить инфраструктуру Сирии, считают авторы публикации.
Ранее по теме
-
В Восточной Гуте освобождены три населенных пункта1 час назад
-
Россия предупреждает о провокациях боевиков в Сирии13 часов назад
-
Под Африном убиты 36 сирийских ополченцев17 часов назад
-
Журнал армии США признал победу России в Сирии18 часов назад
-
В Сирии боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты1 сутки назад
-
РФ собирается представить новый механизм расследования химатак1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин спел гимн с хоккеистами
- Украина замерзает без российского газа
- Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета
- Математик из США рассказал, когда начнется третья мировая
- Сирийские боевики прикрылись "живым щитом"
Самое читаемое
-
Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны
- Победа на Олимпиаде обернулась для Загитовой печальными последствиями
- Добыча пошла: началась разработка крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти
- Трамп, Меркель и Макрон обсудили заявления Путина о ядерном оружии
- Охотник-манси нашел судью, пропавшего на перевале Дятлова
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Porsche Panamera
- Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Названы российские цены на новый пикап Mercedes-Benz
- Появится пикап, которому разрешено ездить по всей Москве
- В России варварски крадут колеса с автомобилей Lada Vesta
Экономика
-
Трамп, Пауэлл и другие проблемы рынка акций США
- Почему сделка ОПЕК больше никому не интересна?
- Ученые РФ предложили создать в Арктике холодильники
- В РФ создали устройство для связи сквозь стены
- Трамп: США введут пошлины на импорт стали и алюминия
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
Где протек западный зонтик
- Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой
- Двойников царей и вождей заставят платить налоги
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
Вести-Москва
-
Для футбольных болельщиков готовят спортивных матрешек и "Гждуна"
- В Москву привезли "Сокровища Пальмиры"
- Сноуборд, лыжная гонка и весна в оранжереях: выходные в столице
- Город готовится к весне: в теплицах - миллионы тюльпанов и роз
- Третьяковка ждет аншлага на выставке Василия Верещагина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
Наука
-
Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа
- Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза
- Трёхмерные модели позволили биофизикам заглянуть вглубь морщин
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Сегодня
Режим КТО введен в Дагестане
1 час назад
Трамп обозначил условия начала переговоров с КНДР
4 часа назад
Снегопад в Москве не прекратится до понедельника
2 часа назад
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце
26.02.2018 10:36
Сенат Флориды не стал ужесточать оборот оружия
6 часов назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
20.02.2018 19:40
Мать с 5-летним сыном отравились угарным газом в Саратове
41 минута назад
Обманчивая доступность: плюсы и минусы покупки апартаментов
46 минут назад
В США растет число жертв непогоды
8 часов назад
Стрелок из Вашингтона скончался, полиция ищет родственников
13 часов назад
Президент РАН: у нас с ФАНО соперничества нет
13 часов назад
Молодые губернаторы рассказали о своих успехах и планах
13 часов назад
Вместе с Путиным пели все "Лужники"
14 часов назад
В РПЦ недовольны монстрами из телевизора
17 часов назад
Волкер призвал ликвидировать ДНР и ЛНР
17 часов назад
Ниже ставки - больше комнат: дешевая ипотека меняет рынок
19 часов назад
Дерипаска получил гражданство Кипра
21 час назад
Математик из США рассчитал сроки начала третьей мировой войны
03.03.2018 04:21
Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа
02.03.2018 18:16
Jaguar представил электрокроссовер I-Pace, который привезут в Россию
02.03.2018 13:10
Еженедельная программа Вести.net от 3 марта 2018 года
16 часов назад
"Оскар" уже 4 марта - кто победит? Прогноз "Фильм Про"
23 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 3 марта 2018 года
03.03.2018 06:17
150
Стало известно, кто станет новым голосом кота Матроскина
02.03.2018 16:30
Впервые на телевидении: фильм "Большой" покажут 9 марта
01.03.2018 15:50
Фильм "Лёд" выходит на китайские киноэкраны
01.03.2018 14:45