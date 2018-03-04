Официальный журнал армии США Military Review сообщил о победе России в Сирии

В одной из публикаций издания рассказывается об успехах нашей страны в Арабской Республике. Так, по мнению авторов статьи, астанинский процесс под эгидой Москвы оказался результативнее Женевы. Также Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, создав там возможности для российских компаний, отмечает телеканал "Россия 24". В будущем они помогут восстановить инфраструктуру Сирии, считают авторы публикации.