Досрочное голосование на выборах президента России начинается в Иркутской области

Выборы пройдут в отдаленных и труднодоступных районах с 4 по 11 марта. Накануне туда доставили избирательные бюллетени.

Судно на воздушной подушке "Хивус" отправляется в поселок Большие Коты. На борту ценный груз — избирательные бюллетени. Голосование начнется завтра утром. Добраться до таежного населенного пункта на побережье Байкала можно только специализированным транспортом. Техника с легкостью преодолевает снежные заносы и ледовые торосы на замёрзшем озере.

"До Больших Котов автомобильных дорог у нас нет, транспортного сообщения в виде автомобильных дорог. Поэтому приходится доставлять избирательные бюллетени на таких видах транспорта как "Хивус", — рассказывает Людмила Мальковская, председатель территориальной избирательной комиссии Иркутского района.

Судно преодолевает 20 километров по льду. Вместе с работниками территориальной избирательной комиссии полицейские. Они будут круглосуточно дежурить в избирательном штабе.

Голосование в Больших Котах начнется в 8 часов утра и продолжится до 8 вечера. Явка избирателей здесь традиционно высокая. Голосование проходит в здании местной библиотеки. В деревянной усадьбе установили урну. Развесили информационные материалы о выборах и кандидатах. Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени. Наклеивают на них специальные марки, защищающие от подделок. В посёлке живут всего 47 избирателей. В основном, пенсионеры.

Также бюллетени сейчас доставляют и в другие отдаленные и труднодоступные деревни и поселки области. В воскресенье в Прибайкалье начнется досрочное голосование на выборах президента России. Выборы пройдут с 4 по 11 марта. Всего голосование организовано на 50 избирательных участках — на северных территориях региона. Для этого задействуют внедорожники, снегоходы, вертолеты, суда на воздушной подушке.