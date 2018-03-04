Овечкин забросил 598-ю шайбу в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге сыграно еще две встречи регулярного чемпионате. "Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке был сильнее "Торонто Мэйпл Ливз" 5:2,. "Аризона Койтс" дома обыграла "Оттава Сенаторз" 2:1.

Результативным выдался первый период матча в Вашингтоне. На первый перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу "Кэпиталз". Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в матче, реализовав численное преимущество. Также Кузнецов помог Никласу Бекстрему забросить третью шайбу. Второй гол на счету Александра Овечкина. Эта шайба стала 598-й в заокеанской карьере Александра, и рубеж в 600 голов может покориться ему в ближайших встречах.

Во втором периоде также преуспели хозяева площадки, выиграв игровой отрезок 2:1. Пятая шайба была заброшена с участием Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова. Счет 5:2 в пользу "Вашингтона" сохранился до финальной сирены.

Кузнецов набрал три очка по системе "гол плюс пас", и теперь на счету Евгения 20 шайб и 44 передачи. У Овечкина теперь 40 заброшенных шайб и 34 передачи. Он возглавляет список лучших бомбардиров лиги.