Российский боксер Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул в полутяжелом весе по версии WBA. Дмитрий подтвердил вои чемпионские полномочия в поединке с кубинцем Салливаном Баррерой.

Бой между Биволом и Баррерой прошел в Нью-Йорке, в знаменитом дворце "Мэдисон Сквер Гарден". В первом раунде Дмитрий получил рассечение под правым глазом. К счастью, медики смогли остановить кровь, и российский боксер продолжил бой.

С каждым раундом преимущество Бивола становилось все более ощутимым. И в заключительном, 12-м раунде Дмитрий отправил Барреру в нокаут, сохранив за собой чемпионский пояс. Бивол выиграл все 13 боев на профессиональном ринге.