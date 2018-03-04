Трамп обозначил условия начала переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе торжественного ужина в честь годовщины основания престижной журналистской организации "Клуб и Фонд Гридирон" заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с КНДР при условии отказа Пхеньяна от ядерных разработок.

В частности, глава американской администрации сообщил, что не исключает прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС. Кроме того, по утверждению Дональда Трампа, Пхеньян уже связался с Вашингтоном и попросил начать переговоры, но президент США ответил, что сначала власти КНДР должны отказаться от ядерных материалов.