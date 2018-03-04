Боксер Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина

В Нью-Йорке, в "Мэдисон Сквер Гарде" состоялся поединок двух российских боксеров. Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина и сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO

Игорь Михалкин оказал достойное сопротивление именитому сопернику. Он отразил все попытки Сергея Ковалева решить судьбу поединка в дебюте. В третьем и четвертом раундах Михалкин нанес Ковалеву несколько чувствительных ударов.

Но уже начиная с пятого раунда преимущество Ковалева становилось все более заметным. Кроме того у Михалкина была рассечена бровь. Бой был остановлен в седьмом раунде. Сергей Ковалев выиграл техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом вес по версии WBO.