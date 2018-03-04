Выборы в Италии: партия Берлускони настроена решительно

Выборы в Италии: партия Берлускони настроена решительноЧитайте нас в Telegram
В Италии в воскресенье выбирают депутатов в обе палаты парламента. По итогам голосования будет сформировано новое правительство страны. Избирательные участки только что открылись. Участников — более сорока, но основная борьба разворачивается между тремя политическими блоками. Накануне в Италии был день тишины, но совсем без заявлений не обошлось. Куда пойдет Рим, и что изменится в отношениях с Россией?
День тишины накануне парламентских выборов в Италии по-настоящему тихим сделать так и не получилось. В родном Неаполе, рядом с одной из капелл, появился Сильвио Берлускони. Десятки журналистов собрались вокруг. Призывать к голосованию политик не стал, но Италию и ее граждан щедро осыпал комплиментами.
"Я решил, что очень хочу прийти сюда. Хотел зайти и в подалтарную часть, но у меня времени не хватило, к сожалению. У нас всех есть сокровища, которыми мы дорожим. Это все — красота нашей страны. Ничто в мире не сравнится с ней благодаря всем тем ценностям искусства, которые мы унаследовали от людей, живших здесь до нас", — заявил Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии.
А вот опубликованное в субботу в издании "Корьерре делла серра" интервью Берлускони ЦИК вполне может посчитать нарушением закона о выборах. В нем лидер партии выразил уверенность, что именно за него отдадут свой голос неопределившиеся итальянцы. Таких — к слову — треть! Люди растеряны — несмотря на это, эксперты предсказывают высокую явку.
Основная борьба развернулась между тремя политическими блоками. По данным опросов, больше всего шансов у коалиции правоцентристов. за них могут проголосовать 37 процентов жителей. В блок входит партия бывшего премьера Италии, 82-летнего Сильвио Берлускони. А также правые "Братья Италии" и движение "Лига" Маттео Сальвини. Следом в спину дышит популистское "Движение "5 звезд" и левые во главе с Маттео Ренци — у них чуть более 27-ми процентов.
Блок Берлускони традиционно предлагает выслать мигрантов и понизить налоги в два раза. А правое крыло блока — известные евроскептики и большие противники антироссийских санкций. Разворот Италии вправо – вполне закономерен. Эта страна, едва ли не больше всех стран ЕС, пострадала как от наплыва беженцев, так и от антироссийских санкций. В случае победы правоцентристов есть шанс на улучшение отношений Италии и России. Впрочем, как раз этого опасаются в США.
"Митинги фашистов в огромных количествах на итальянских площадях. Страну захлестнула немыслимая страна политического насилия. Звучат предложения, о которых раньше и подумать было невозможно, например, массовая депортация мигрантов", — негодует New York Times.
Однако набрать сорок процентов, необходимые для формирования правительства, никому из участников, скорее всего, не удастся. В этом случае решение о том, кому передавать мандат, будет президент.
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