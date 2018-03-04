Александр Овечкин забросил 40 шайб в девяти регулярных сезонах НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне. В настоящий момент он является лучшим снайпером чемпионата. За карьеру в НХЛ звездный форвард в девяти сезонах забивал не меньше 40 голов.

Встреча между "Вашингтон Кэпиталз" и "Торонто Мэйпл Лифс" завершилась со счетом 5:2 в пользу американской команды. Александр Овечкин забросил вторую шайбу в этом матче и 40-ю – в нынешнем сезоне.

Теперь на счету россиянина девять регулярных сезонов НХЛ, в которых он отличался не менее 40 раз. По этому показателю он сравнялся с Майком Босси и Майком Гартнером. У Марселя Дионна и Марио Лемье таких сезонов десять. А рекорд принадлежит великому Уэйну Гретцки – в 12 регулярных чемпионатах НХЛ он забрасывал 40 и более шайб.