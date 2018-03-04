В бухте Гертнера спасатели сняли рыбаков с дрейфующих льдин

В бухте Гертнера вблизи Магадана проходит спасательная операция. Сотрудники МЧС вызволяют рыбаков с дрейфующих льдин. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть, передает телеканал "Россия 24".

Отрезанными от берега оказались не только люди, но и их машины. Накануне по региону было распространено экстренное предупреждение о резком потеплении и возможном разрушении льда Охотского моря. Но те, кто сегодня отправились на рыбалку, судя по всему, не прислушались.

Троих человек успели спасти в последний момент, 17 выбрались самостоятельно. Один автомобиль ушел под воду. Как сообщили в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана, эвакуированы будут только рыбаки, их транспортные средства, вероятнее всего, утонут.