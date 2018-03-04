Центральную Россию замело, а в Ялте снегопад сменился ливнем

Четвертый день календарной весны принес в Центральную Россию метель. В столичном регионе ждут рекорда по осадкам — синоптики обещают до 13 сантиметров снега за сутки. Уже сейчас улицы и дворы заметно замело, передает телеканал "Россия 24".

Автомобилистов просят по возможности не использовать личный транспорт. Это позволит эффективнее провести расчистку магистралей. Если же выехать все же придется, водителям следует быть крайне внимательными на дорогах, не делать резких маневров и соблюдать скоростной режим, а также обратить внимание на правила парковки, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике.

Снегопад прошел и в Тульской области. Метель началась ночью и продолжается до сих пор. Дороги замело. Днем синоптики обещают усиление ветра до 17 метров в секунду. На автотрассах снежные заносы и гололедица. Снег идет мокрый, не исключено его налипание на линии электропередачи. Все аварийные и экстренные службы региона готовы к устранению аварий и чрезвычайных ситуаций.

Между тем, в Ялте снег уже тает. Он выпал 1 марта, изрядно порадовав местных жителей. Они активно делились своими восторгами в соцсетях. Затем снегопад сменился ливнем. Вместе тающий снег и дождевая вода привели к многочисленным подтоплениям в городе. В воде тротуары и проезжие части, затопило набережную. Каналы, предназначенные для стока воды, превратились в бушующие реки.