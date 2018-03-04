Режим КТО введен в Дагестане

Режим контртеррористической операции введен в Цумадинском районе Дагестана. Как сообщил представитель Оперативного штаба, с 04:00 утра правоохранители ищут боевиков и из пособников. До отмены режима на территории района будет действовать ряд специальных ограничений, передает ТАСС.