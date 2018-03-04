В Восточной Гуте освобождены три населенных пункта

Сирийские военные освободили три населенных пункта в пригороде Дамаска Восточная Гута, передает телеканал "Россия 24". По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", террористы отступили после совместной операции правительственных войск и отрядов ополчения.

Кроме того, стало известно, что боевики готовят нападение на гуманитарный конвой ООН в Восточной Гуте. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. Он также отметил, что террористы постоянно нарушают режим прекращения огня. Речь идет о провинциях Алеппо и Латакия, а также Дамаске и Восточной Гуте. Этот район до сих пор находится под контролем террористов. По инициативе России там ежедневно объявляются гуманитарные паузы, во время которых мирные жители могут покинуть Гуту по коридорам безопасности. Однако боевики мешают эвакуации населения и обстреливают людей из минометов.

Ранее официальный журнал армии США Military Review сообщил о победе России в Сирии. В одной из публикаций издания рассказывается об успехах нашей страны в Арабской Республике. Так, по мнению авторов статьи, астанинский процесс под эгидой Москвы оказался результативнее Женевы. Также Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, создав там возможности для российских компаний. В будущем они помогут восстановить инфраструктуру Сирии, считают авторы публикации.