В Москве в воскресную ночь выпало 20 процентов месячной нормы осадков

Ночная метель принесла в Москву около 20 процентов месячной нормы осадков. Как рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, на метеостанции на ВДНХ прирост осадков составил 7 мм.

Синоптики сохранили предупреждение о желтом уровне погодной опасности. Ожидается штормовой ветер порывами до 15 метров в секунду. При температуре воздуха от минус 7 до минус 9 градусов на дорогах возникнут гололедица и снежные заносы.

Непогода привела к задержке более 30 рейсов в столичных аэропортах столицы. В аэропорту Шереметьево задерживаются 24 рейса, в Домодедово — девять, еще 14 отменено. Во Внуково задерживаются три рейса, два отменено.

Столичное метро переведено на усиленный режим работы. Ожидается, что снегопад может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.