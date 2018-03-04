Вратарь "Рейнджерс" Георгиев впервые победил в НХЛ, став второй звездой матча

В заключительной встрече игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 3:2. Российский вратарь "рейнджеров" Александр Георгиев в своем третьем матче в НХЛ сумел одержать первую победу.

Россиянин в этой встрече отразил 35 бросков из 37. Он был признан второй звездой матча. Лучшим же игроком стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 2 (1+1) очка. В тройку лучших попал и форвард "Рейнджерс" Мика Зибанеджад, записавший на свой счет гол и результативную передачу.

Российский нападающий американского клуба Павел Бучневич отметился в этой игре голевым пасом.