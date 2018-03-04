ДТП под Омском: шесть человек пострадали по вине пьяного водителя

В Омской области пьяный водитель стал виновником аварии, в которой пострадали шесть человек, в том числе и он сам. Об это говорится в сообщении на сайте областного управления Государственной инспекции безопасности.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2109 в районе 16-го километра автодороги Омск — Одесское не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota RAV 4, после чего ВАЗ-2109 загорелся.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, а также его три пассажира, две девушки и мужчина, водитель автомобиля RAV 4 и его пассажирка обратились за помощью.

В отношении водителя ВАЗ возбужденно административное дело за вождение в нетрезвом виде. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, передает РИА Новости.