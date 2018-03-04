Боксер Ковалев остался доволен поединком с Михалкиным

Российский боксер Сергей Ковалев, защитивший в бою с соотечественником Игорем Михалкиным титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, прокомментировал победный поединок, заявив, что ему пришлось нелегко. Кроме того, стало известно, когда спортсмен проведет следующую защиту пояса.

"Я лучше отработал, чем в предыдущем бою. Возможно, со стороны это выглядело легкой победой, но сегодня было нелегко", — приводит слова Ковалева РИА Новости со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, что Сергей Ковалев в седьмом раунде техническим нокаутом одержал победу над Игорем Михалкиным. Следующий поединок россиянина запланирован на июль 2018 года. Имя соперника пока не называется.