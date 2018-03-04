Мать с 5-летним сыном отравились угарным газом в Саратове

В Ленинском районе Саратова мать с ребенком погибли, отравившись угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР. По данным ведомства, тела 30-летней супруги и 5-летнего сына обнаружил хозяин квартиры.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. В квартире находились еще двое детей, которые не пострадали, передает "Интерфакс".