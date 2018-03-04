В британском парламенте женщины получают на 10 процентов меньше мужчин

Зарплата депутатов-мужчин в британском парламенте в среднем на 10,4 процента выше, чем у их коллег-женщин — разница доходит почти до 8 тысяч фунтов стерлингов. Об этом рассказывает британская The Sunday Times, сотрудники которой провели собственный анализ.

Парламентарии от Консервативной партии получают в среднем 104,1 тысячи фунтов в год (около 8,134 миллиона рублей). Зарплата женщин-консерваторов в британском парламенте составляет 96,3 тысячи фунтов (7,525 миллиона рублей). При этом самую большую зарплату получает парламентарий от консерваторов Джеффри Кокс, который с июня прошлого года заработал 464,7 тысячи фунтов (36,3 миллиона рублей).

Разрыв в зарплатах лейбористов обоих полов меньше — он составляет всего 0,5 процентов, но также в пользу мужчин. Они получают в среднем 79,3 тысячи фунтов в год, тогда как их коллеги-женщины – 78,8 тысячи. Разрыв в оплате труда либерал-демократов разных полов в парламенте составил 20,5 процента.

Разница в оплате труда женщин и мужчин в британском парламенте имеет место несмотря на их одинаковую базовую зарплату, и эта разница еще выше, чем скандально известный разрыв в зарплате сотрудников телерадиокорпорации "Би-Би-Си". Там мужчины получают в среднем на 9,3 процента больше женщин, занимающих те же должности и выполняющих те же функции.

Ранее журналист Кэрри Грейси ушла в отставку с должности главы китайского бюро "Би-Би-Си" в знак протеста против неравной оплаты труда, напоминает РИА Новости. Согласно данным о зарплате наиболее высокооплачиваемых сотрудников британской телерадиокорпорации, Грейси зарабатывала как минимум на 50 процентов меньше мужчин, возглавляющих аналогичные бюро в Северной Америке и на Ближнем Востоке.