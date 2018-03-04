Морозы и снег подкосили британскую экономику

Британская экономика понесла огромные потери из-за снегопадов, которые прошли на этой неделе. По данным газеты Guardian, ущерб – более 2 миллиардов фунтов. Рост ВВП в стране в первом квартале года может сократиться в два раза, сообщает телеканал "Россия 24".

Железные дороги и аэропорты отменяли рейсы, снег блокировал автомобильные трассы. Доставка грузов и людей к месту работы оказалась большой проблемой. Многие британские производства встали, приостановлена работа части магазинов и кафе. Из-за сильнейших за последние 5 лет морозов вырос спрос на энерго- и теплоснабжение.