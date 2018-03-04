Берлускони ведет правых к победе в роли тренера

Берлускони ведет правых к победе в роли тренераЧитайте нас в Telegram
В Италии проходят выборы в обе палаты парламента. С семи часов утра люди приходят, чтобы отдать свой голос и определить будущее страны. Претендентов более сорока, но основная борьба разворачивается между тремя политическими блоками. Одновременно проходят выборы губернаторов двух крупнейших областей страны – Ломбардии и Лацио.
Два часа как открыты участки. Италия выбирает парламент по новому избирательному закону: впервые треть депутатов — по одномандатным округам, две трети — по партийным спискам. Правила новые, но игроки электорату хорошо знакомы: последние опросы почти гарантируют победу правым во главе с Сильвио Берлускони.
В политику Берлускони возвращаться не собирался — после целой серии судебных процессов и операции на сердце заперся у себя на вилле под Миланом. Но накануне выборов стало понятно, что в рядах партии Forza Italia достойный преемник так и не нашелся. Объявив о начале кампании, экс-премьер сразу добавил правым голосов.
Хотя ситуация странная: во всех предвыборных роликах Берлускони — с плакатом "Берлускони — премьер". Но премьером он быть не может — приговор по делу Mediaset запретил ему занимать государственные должности до 2019 года. То есть, лидер партии ведет правых к победе в роли тренера, но в случае успеха именно он будет собирать команду кабинета министров и рекомендовать премьера, которого он для себя уже выбрал.
Антонио Таяни — председатель Европейского парламента, человек Берлускони близкий, проверенный, надежный, но, с другой стороны, с отличной европейской репутацией — опытом работы в Брюсселе и Страсбурге. Многие считают, что это станет отличным компромиссным вариантом для всех: Таяни нравится Европе, в отличие от Берлускони, и не вызывает отторжения ни у союзников правых по коалиции, ни у левых.
"Я рад объявить хорошие новости. Нынешний президент Европарламента, наш друг Антонио Таяни, наконец-то дал согласие на нашу просьбу участвовать в выборах и занять пост премьер-министра следующего правоцентристского правительства", — говорит Сильвио Берлускони.
Конечно, Forza Italia понадобятся союзники. На последнем митинге рядом с Берлускони — Маттео Сальвини, лидер "Лиги Севера". У него тоже премьерские амбиции, но все будет зависеть от того, сколько голосов он принесет коалиции. Сальвини вел компанию жестко: главный конек программы — мигранты.
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и левых, но пять лет у власти, за которые сменились несколько технических премьеров, избирателя разочаровали. Маттео Ренци, который ушел в отставку после провальной попытки изменить Конституцию, вернулся и надеется на чудо. Но по опросам, у левых — максимум третье место. Первое среди партий может занять протестное движение "Пять звезд".
Мигранты, налоги, безработица — именно в таком порядке. Главные проблемы Италии — главные пункты почти всех избирательных программ. Итогов голосования очень ждут в Италии и очень боятся в Брюсселе. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, конечно, за свои слова уже извинился, но неделю назад он заявил, что в понедельник на Апеннинах может начаться хаос.
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