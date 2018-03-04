Волкеру напомнили, что призыв ликвидировать ДНР и ЛНР противоречит "Минску"

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что без согласия ДНР и ЛНР "никаких миротворцев в Донбассе не будет". По его словам, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, видимо, забыл, что самопровозглашенные республики – часть Минских соглашений.

Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 марта 2018 г.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что Волкер путает причину и следствие, предлагая расформировать республики Донбасса. Дело в том, отметил Мирошник, что к госперевороту в Киеве Штаты имели непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве, передает РИА Новости.

Между тем, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что заявление Волкера США не являются объективным и беспристрастным посредником, в задачу которого входит урегулирование конфликта в Донбассе.

По словам Косачева, для Волкера, как и для киевского режима, структуры на юго-востоке Украины и люди, которые там живут, — это раздражающий фактор, "от которого необходимо любыми средствами избавиться: политическими или, не дай бог, военными".

Сенатор также отметил, что подобный призыв противоречит Минским соглашениям, передает сайт RT.

Волкер ранее заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны быть расформированы.