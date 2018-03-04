Тренер "Зенита" Манчини раскритиковал судейство в матче с "Амкаром"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини разразился гневной тирадой в адрес судьи Владимира Сельдякова, который во встрече 21-го тура чемпионата России между "сине-бело-голубыми" и "Амкаром" удалил с поля двух игроков питерской команды.

"Арбитр – лучший в России, в Европе и в мире. Таков мой комментарий. Я считаю судейство катастрофой. И не понимаю, почему нас судил тот же арбитр, что и в Грозном. Два тура подряд наши матчи обслуживал один и тот же человек", — приводит слова итальянца "Спорт-экспресс".

Кроме того, Манчини объяснил, почему его команде не удалось забить пермскому клубу. "Мы могли и должны были выиграть. Но многие команды, которые приезжают сюда, выстраиваются в полном составе возле штрафной и делают все, чтобы мы не забили. А в конце игру разрушил арбитр", — заявил наставник "Зенита".

В то же время итальянский специалист отметил, что, несмотря на удаления в его команде, "сине-бело-голубым" удалось сохранить ничейный счет. "Мы играли вдесятером половину второго тайма и при этом создавали моменты, что я считаю позитивом", — добавил Манчини.