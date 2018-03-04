Россия пополнит запасы газа Великобритании

Великобритания закупила партию российского сжиженного природного газа, пишет ТАСС. Судно компании Royal Dutch Shell получит "голубое топливо" с российского судна у берегов Франции, а затем доставит в порт города Милфорд-Хейвен для закачки газа в общебританскую сеть.

Поставка ожидается 6 марта. Газ добыла компания "Новатэк", являющаяся основным владельцем завода "Ямал-СПГ".

Великобритания испытывает дефицит газа из-за рекордных холодов и снегопадов.