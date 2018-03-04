Саночник Семен Павличенко стал чемпионом России

Семен Павличенко по сумме двух заездов занял первое место в чемпионате России по санному спорту, который проходит на олимпийской трассе в Сочи. Серебро досталось Александру Степичеву. Замкнул тройку призеров Александр Горбацевич.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем в национальном первенстве не выступил Роман Репилов, который мог побороться за золото с Семеном Павличенко.

4 марта в Сочи также пройдут соревнования по санному спорту у женщин, сообщает ТАСС.