Социал-демократы согласились на коалицию с блоком Меркель

В Германии социал-демократы согласились создать новое правительство ФРГ совместно с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, во главе которого стоит бундесканцлер Ангела Меркель. Об этом сообщили в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии (СДПГ), оглашая итоги внутрипартийного вотума.

"СДПГ примет участие в будущем правительстве ФРГ", — сказал бургомистр Гамбурга Олаф Шольц. Ожидается, что в новом правительстве ФРГ он станет вице-канцлером и министром финансов, передает РИА Новости.

Формирование новой правящей коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС поддержали большинство членов СДПГ, передает ТАСС. По данным немецкого телеканала ZDF, который ссылается на собственные источники, такой исход голосования можно прогнозировать после подсчета 77,86 процента голосов членов СДПГ. Голосование по этому вопросу проходило с 20 февраля по 2 марта.

В конце сентября минувшего года в Германии прошли выборы в Бундестаг, затем начались переговоры о формировании коалиции. Седьмого февраля участники переговоров представили в Берлине проект коалиционного соглашения. По предварительным оценкам, правительство может быть сформировано в марте-апреле. Ранее съезд ХДС во главе с Меркель поддержал коалиционное соглашение.