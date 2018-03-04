Послание президента не ограничилось оборонкой

Послание президента России Федеральному собранию. На самом деле, раздел "Оборона" был, конечно, ярким, но все же завершал речь Путина. И он важен лишь потому, что надежная оборона страны имеет смысл лишь как условие для самого главного — развития России, экономического роста, при котором жизнь становится дольше и лучше.

Перед началом на больших экранах показывали наши победы на южнокорейской олимпиаде. Кадры заряжали энергией и настраивали руководителей на решительный лад. Куда стоит направить энергию, свою и страны, об этом, собственно, и было послание Путина.

"Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперед. Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело".

Стабильность — это хорошо, но уже мало, сказал Путин. Неизвестно, ожидали ли такого начала в зале или нет, но начали записывать.

"Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности. На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно, в конце концов, сделать. Ее должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются".

С бедностью, сказал Путин, сейчас сталкиваются уже не сорок два миллиона человек, как в 2000-м, но все равно много — двадцать миллионов. Впервые в новейшей истории уравнены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Но это все же не фундаментальное решение проблемы, которую Солженицын обозначил как "сбережение народа". Президент предложил программу действий.

"В 2017 году, например, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России".

На сразу два демографических провала — периодов Великой Отечественной и девяностых. Россия ответит. Финансирование программ вырастет на 40 процентов, будет создано более двухсот семидесяти тысяч мест в яслях, уже введены адресные выплаты при рождении детей, есть льготная ипотека. И успешный опыт.

Таких операционных в роддоме восемь. Это один из частных примеров общей картины. Воронежский роддом. Его статистика: в 1998 году тут родились тысяча шестьсот девяносто малышей, в 2017 — четыре тысячи пятьсот один.

Повышению качества жизни людей старшего поколения будет посвящена специальная программа правительства.

"Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем, выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию".

Важнейший показатель благополучия страны, напомнил Путин, — это продолжительность жизни граждан. В 2000-м она была немногим более 65 лет, у мужчин — меньше 60. Сейчас — 73 года.

К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это, в том числе, такие страны, как Япония, Франция, Германия. При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни.

"История с повышением продолжительности жизни до 80 лет — это не просто здравоохранение. Это целый комплекс мер – и развитие городской среды, и снижение дорожно-транспортных происшествий, и экология", — говорит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В пример того, как меняются города, Путин ставит Казань, Владивосток, Сочи.

О малых и средних городах России — отдельная часть послания. В феврале по просьбе жителей Углич стал городом золотого кольца. Жители говорили, что так будет больше туристов, удастся активнее развивать молочное производство, которым Углич всегда славился.

Путин предложил в два раза больше денег выделять на развитие таких городов, как Углич.

"Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. Активная, динамичная жизнь России с ее огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах".

"Проблемой проблем" и для малых городов России, и для больших Путин назвал жилищную.

Долевое строительство — не метод решения квартирного вопроса. Больше никаких обманутых дольщиков. Риски должны брать на себя банки и застройщики. Им же предлагается почти математическая задачка. Чтобы ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшали свои жилищные условия (сейчас это делают три миллиона) надо строить сто двадцать миллионов квадратных метров в год. Сейчас строят восемьдесят. Внимание, вопрос: какой должна быть ипотечная ставка?

"Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно. За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей, для большинства работающих граждан, для молодых специалистов".

"У нас сегодня инфляция чуть больше 2 процентов, значит, ключевая ставка вполне может быт снижена до уровня 5 и даже 6, то ставка по ипотеке будет в районе 7, вот и все", — говорит президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

И это при том, что в 2001 году ставка была тридцать процентов, а ипотечных кредитов — четыре тысячи против миллиона в прошлом году.

Ключевых российских банкиров на Послание всегда зовут. И не только их.

В самом по себе названии этого политического жанра — Послание президента Федеральному собранию — есть определенная доля условноcти. Приглашены ведь не только члены Совета федераций и депутаты, приглашены и общественные деятели, губернаторы и министры. Приглашены не просто, чтобы послушать, а чтобы потом все вместе выполнять поставленные задачи.

Одними из самых глобальных задач сейчас являются инфраструктурные.

Самый яркий пример — Крымский мост. Автомобильное движение по нему откроется через несколько месяцев. И даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

В следующие шесть лет на строительство и обустройство дорог будет направлено почти в два раза больше денег, чем в предыдущие шесть лет.

"Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные — это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания".

Но только латание дыр должно уйти в прошлое. Карта России — это карта глобальных проектов. Строится автомобильная дорога "Европа — АТР". За шесть лет в полтора раза вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Россия станет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией. Ключом к развитию русской Арктики будет Северный морской путь. К 2025 году его грузопоток увеличится в десять раз. Расширится сеть региональных аэропортов, чтобы люди из соседних областей друг к другу не летали через Москву. Не только в крупных городах должна быть и качественная медицина.

"То, что сегодня прозвучало по финансированию здравоохранения, это прорыв", — говорит президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Зарплаты медиков вырастут. Раз в год россияне будут проходить качественный профосмотр. Восстановлена должна быть шаговая доступность медицины.

"В ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно увлеклись. Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: "Поезжайте в город — там лечитесь!" Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости".

Деревне Ластоле Архангельской области повезло. Тут есть фельдшерский пункт. А вот фельдшеру непросто: он обслуживает восемнадцать окрестных деревень.

"Сейчас у нас нехватка 570 объектов по всей стране. По сути, нам необходимо всего года два, два с половиной, чтобы вообще проблему решить доступности, первейшей помощи", — говорит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Для всех слоев населения должно быть понятно из этого Послания, что сколько бы мы в оборону не складывали, социальные обязательства государство будет выполнять", — говорит глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

"Мы получили напутствие на десятки лет. Надо работать во благо народа", — говорит Рамзан Кадыров.

О том, что кабинет министров не намерен тянуть с выполнением президентских поручений, премьер Медведев заявил в день Послания.

Опыт созданных по предложению Путина центров "Сириус" и кванториумов будет востребован во всем отечественном образовании. Акцент на раннюю профориентацию. Миллиард выделен на программу "Билет в будущее". Президент считает, что надо тщательнее отбирать директоров школ, и особо отмечает отечественную начальную школу.

Государство заинтересовано, чтобы самые одаренные потом шли в науку. Центры в Гатчине, Дубне, Протвино, новосибирский академгородок должны притягивать к себе самых лучших мировых ученых. Государство будет в науку вкладывать средства.

Предложенная Путиным программа собравшимся нравилась. Оставался только один вопрос — где взять деньги?

"Нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства".

Путин назвал четыре источника роста, которые позволят России увеличить ВВП в полтора раза и закрепиться в первой пятерке мировых экономик.

Увеличение производительности труда — не ниже пяти процентов в год на базовых предприятиях. Увеличение инвестиций — до 27 процентов от ВВП. Развитие малого предпринимательства, которому рекомендовано не мешать.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость. Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением. Это оправданно только на объектах с повышенным риском. В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контроля".

Вообще, своими решениями правительство не должно пугать предпринимателей, в частности, и граждан вообще. Путин напоминает, что ситуацию с налогом на имущество физических лиц надо исправить.

"Когда некоторые, в том числе, сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ — это анахронизм. Однако, в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали".

Еще один источник роста — развитие несырьевого экспорта.

За рекордный, больше, чем рекорды Советского Союза, урожай зерна Путин поблагодарил аграриев. Есть задача — через четыре года поставлять на мировые рынки больше продовольствия, чем ввозить. Хотя еще в начале 2000-х продукты в основном завозили.

"Россия накопила сегодня силы для того, чтобы совершить вот это прорывное развитие. Президент раскрыл потенциал возможностей нашей страны, на который мы будем опираться", — говорит председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"В этом Послании не просто прозвучали цели и были озвучены задачи, но в этом Послании были даны ответы, как можно это сделать, за счет каких источников. И, собственно, это напомнило дополнительным содержанием само Послание", — говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин .

"Хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед. Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем, во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов. Быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам".

Конкурс "Лидеры России", институт наставничества востребованы временем. Так можно соединить новое и традиции. Время требует от нас решительности, предупредил Путин. И к этому должны быть все готовы.