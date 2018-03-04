Депутат ЕР Елена Панина рассказала о попытке вора пробраться в ее дом

Депутат "Единой России" Елена Панина рассказала, что в ее дом хотел попасть неизвестный человек. По ее словам, он пытался влезть по стене дома, закинув крючок за кондиционер. Мужчину спугнула консьерж.

Панина уточнила, на тот момент в квартире находился ее племянник. После инцидента депутат обратилась в полицию, был составлен протокол, сейчас идет следствие, передает РИА Новости.

Она также добавила, что неизвестного видели ранее около дома. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина неделю назад ходил по двору и присматривался к окнам. При этом Панина не уверена, в какую именно квартиру хотел проникнуть вор.

Предположений о том, кто это мог быть, у депутата нет. "Тридцать лет с лишним живем в этом доме, и просто никогда в жизни ничего подобного не было", — пояснила она.