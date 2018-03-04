В Лондоне прогремел взрыв

В столице Великобритании прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе Гарольд-Хилл на Фарнхэм-роуд. Полиция немедленно отреагировала на происшествие и выехала на место.

При взрыве никто не пострадал.

Версия терроризма Скотланд-Ярдом не рассматривается, о причинах взрыва пока ничего не известно, сообщила полиция в официальном твите.