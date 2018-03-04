Украина: служительница Свято-Троицкого монастыря погибла при пожаре

В Чигиринском Свято-Троицком монастыре, расположенном в Черкасской области Украины, произошел пожар, погибла служительница.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил в местную пожарно-спасательную часть рано утром в воскресенье. Прибывшие на место происшествия специалисты оперативно потушили пожар, однако в монастыре было обнаружено тело 53-летней служительницы. Причины возгорания устанавливаются.