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4 марта 201823:43

"Заветы" академика Сахарова испугали современную Америку

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Автор: Дмитрий Киселев

Если для нынешних военных планов США историческая параллель с бессмысленной линией Мажино разрушительна, то для российских разработчиков наш исторический опыт как раз плодотворен. Ведь если присмотреться к представленным сейчас "изделиям", то минимум в одном из них явно прослеживаются заветы великого гуманиста XX века — академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Кстати, в Вашингтоне в его честь даже городскую площадь назвали.

А что, собственно, изобретал отец термоядерной бомбы Андрей Сахаров? На самом деле, боеголовку для гигантского подводного беспилотника — торпеды, которая доставит заряд в 100 мегатонн к берегам Америки. Сахаровская идея была в том, чтобы серия супермощных взрывов вдоль побережья могла спровоцировать гигантскую волну-убийцу. Тот секретный советский проект назывался Т-15.

Сам Сахаров описывал свою идею так: "Я решил, что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водопаровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом, неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами".

И вот, как сахаровскую концепцию уточняет недавно ушедший от нас Валентин Фалин: "Сахаров предлагал создать n-ное количество 100-мегатонных бомб, разместить их вдоль западного и восточного побережий Соединенных Штатов, в океане — Атлантическом и в Тихом; и если американцы затеют войну, взорвать. Поднимется волна 40-60 метров и смоет Соединенные Штаты".

Тогда, при Сахарове этот проект, Т-15, не был реализован, поскольку не удалось создать компактный атомный реактор в качестве двигателя для "царь-торпеды". Сейчас эти технические задачи решены.

Неприятно представлять такую картину, как вообще неприятно представлять себе ядерную войну. Но именно поэтому Кремль и предлагает Америке вернуться за стол переговоров, а не клепать все новые бессмысленные ракеты, впадая в самообман мнимой безопасности.

Ну а тем временем, как в субботу заявил российский военно-дипломатический источник "Интерфаксу", глобальная система противоракетной обороны США насчитывает более 400 ракет.

"Сегодня в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами Standart-3 вооружены корабли управляемого ракетного оружия ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанского флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. 24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии. Ну и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развёрнутых шести батареях THAAD".

В субботу российский военно-дипломатический источник сообщал РИА Новости, что эти противоракеты "могут стрелять лишь по воробьям".

"После представления Россией новых систем вооружений, они не представляют никакого военного значения. Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки".

И вот, вероятно, тот же источник добавляет уже через ТАСС: "Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием".

Осознание, впрочем, пока не наступает.

Автор: Александр Христенко

Материалы о новейших российских вооружениях на первых полосах ведущих американских газет. Вот The New York Time, вот The Washington Post — тут даже две статьи. Особый резонанс вызвало заявление Владимира Путина о том, что российские ракеты неуязвимы для любых систем ПРО, действующих и перспективных. Эти новые для себя реалии вашингтонские политики и военные эксперты, кажется, только начали осмыслять.

Многозначительную паузу, пока не было официальной реакции, заполнили эмоциональные сообщения СМИ: "Ошеломляющее заявление Владимира Путина — это агрессивная и сумасшедшая демонстрация новых ядерных возможностей России".

По словам Путина, это реакция на размещение американской ПРО в Восточной Европе и на другие военные шаги США. Он сказал: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас".

"Путин показал всему миру, что он не блефует", — дают NBC News.

Понятно, что заявления российского президента разбирали по словам, а видеоматериалы по секундам сотрудники Пентагона и американской разведки, военные эксперты и дипломаты.

"Это не блеф. Путин сказал, что он не блефует, и он прав. Он может это сделать. Русские могут строить большие ракеты с ядерными боеголовками и уничтожить нашу страну. Опыта такого производства у них предостаточно", — говорит директор Ploughshares Fund Джозеф Чиринчионе.

В Пентагоне, впрочем, напротив, взялись всех успокаивать.

"Американский народ должен быть спокоен, мы полностью готовы", — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

В Белом доме тоже ограничились пространным заявлением, что, мол, американские народ должен помнить: армия США — самая сильная. А при нынешнем президенте, который увеличил военный бюджет, и подавно. Правда, сам Трамп, отчего-то все это время хранил молчание. Только по телефону обсудил новости из Москвы с канцлером ФРГ Меркель и президентом Франции Макроном.

"Путин занимался обновлением своего ядерного арсенала все последние 5-6 лет. Баллистические ракеты, бомбардировщики и подводные лодки со средствами доставки ядерных зарядов. Наши системы начинают отставать", — говорит военный эксперт Джек Кин.

До этого Вашингтон, по сути, отказывался разговаривать с Москвой по поводу параметров глобальной безопасности. Изменится ли что-то теперь, пытались мы выяснить в Госдепартаменте.

- Планируют ли США…

- Простите вы откуда, как ваше имя?

- Александр Христенко, российское телевидение. Планируют ли еще США вести переговоры с Россией по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после того, что было объявлено в Москве?

- Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения?

- Как-то ваше отношение поменяется?

- Конечно, это беспокоит, когда ты видишь как ваше правительство, ваше страна показывает видео, на котором Россия атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. На этом ограничусь, ок?

- Там две ракеты летят в двух разных направлениях.

- Вы тоже с российского телевидения?

- Да, "Первый канал".

- Ага, ну этим все сказано. Идем дальше.

Это далеко не первый раз, когда в Госдепе откровенно грубо обращаются исключительно с российскими СМИ. Это возмутило даже корреспондентку CNN Элиз Лэботт.

- Извините, что это все значит? Они не официальные лица российского правительства, они просто задают вопрос о России.

- Да вы что, правда? О'кей.

Видимо, в отместку ей самой уже не дали задать вопрос. Пообщавшись с другими репортерами, Хизер Науэрт закончила брифинг, а журналистка CNN в ярости побежала ее догонять.

Ответ на появление у России новых стратегических вооружений в США еще не выработан. Пока Вашингтон ограничился продлением антироссийских санкции на год. Госдеп впервые одобрил поставку противотанковых комплексов Javelin на Украину. Как всегда, все не бесплатно. За проданные 37 "джавелинов " Киев заплатит Вашингтону почти 50 миллионов долларов.

А десятки миллиардов долларов, которые Америка потратила на свою глобальную ПРО, пошли прахом из-за новейших российских технологий. Такой вывод можно сделать из заявления главы стратегического командования США на этой неделе.

"Мы построили систему, которая в основном нацелена на баллистическую характеристику ракетной угрозы. Наши противники наблюдали за нами, и поэтому они стали развивать гиперзвуковые ракеты и маневрирующие боеголовки, и другие элементы. Для нас это вызов. Они должны противостоять нам, а мы — им", — заявил командующий стратегическим командованием США Джон Хайтен.

Кажется, впервые американский генерал проговорился и косвенно признал, против кого, все-таки, направлена американская ПРО. Ведь совсем не КНДР и не Иран, а Россия обладает технологией гиперзвуковых ракет.

"Эти российские ракеты, если они работают, находятся вне поля зрения нашей ПРО. Просто потому, что они летают не по баллистической траектории. Но мы можем создать защиту от них. Мы это сделаем", — заявил экс-постпред США при ООН Джон Болтон.

"Нам уже не хватает кораблей и островов в Тихом океане, чтобы разместить нужное количество радаров", — жаловался командующий американского страткома. Теперь Пентагон лоббирует идею разместить противоракетные сенсоры в космосе. Но на это снова нужны миллиарды долларов, которые предстоит выбить в Конгрессе.

Развитие американских ядерных сил и ПРО активно поддерживает Дональд Трамп, который, правда, пока не в состоянии защитить Белый дом.

Очередная кадровая потеря: в отставку подала Хоуп Хикс — директор по коммуникациям и близкий советник президента США. По слухам, кроме прочего, Хикс еще и успокаивающе действовала на Дональда Трампа в кризисные моменты, которые случаются все чаще. Пресса усилила и без того ежедневные нападки, и даже однопартийцы-республиканцы жестко критикуют президента США за намерения развязать полномасштабные торговые войны с Европой и Китаем.

Утратил доверие из-за широких бизнес интересов и международных связей зять Трампа Джаред Кушнер — его лишили допуска к гостайне. Трамп дистанцируется теперь даже от дочери Иванки и, по данным The New York Time, попросил ключевого советника Джона Келли оградить Белый дом от ее влияния. Уже пошли слухи, что и сам Келли скоро может уйти в отставку.

В Белом доме, как говорят источники, тяжелая моральная обстановка и упадок духа. Новости из Москвы явно не добавляют оптимизма, а ведь именно сейчас администрация работает над обновленной стратегией противоракетной обороны. Явно с учетом раскрытых прорывных возможностей российского военно-промышленного комплекса.

"Надо искать новые пути для возвращения к серьезному диалогу с русскими о контроле над ядерными вооружениями. Ведь чем дальше, тем сложнее будет договориться", — говорит помощник госсекретаря США по европейским вопросам Ричард Берт.

Прислушаются ли к подобным мнениям экспертов в Белом доме пока неясно. Но из утечек известно, что в центре внимания новой американской стратегии противоракетной обороны будет Россия. Документ должны обнародовать в ближайшие дни.

Текст: "Вести недели"

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