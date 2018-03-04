Путин любит готовить салат, верит в приметы и смотрит выступление президента на новый год

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Послание Федеральному Собранию 1 час назад
Путин любит готовить салат, верит в приметы и смотрит выступление президента на новый годЧитайте нас в Telegram
В пятницу, 2 марта, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград на Медиафорум Общероссийского народного фронта для региональных СМИ. Разговор с журналистами шел 2 часа.
Есть такое понятие у журналистов — журналистская удача. Оказаться в нужном месте в нужное время. Это как раз про нынешний форму ОНФ. Буквально накануне состоялось ежегодное Послание президента Федеральному собранию. Прошло чуть больше суток и эта встреча с Владимиром Путиным для прессы как нельзя кстати. Отличная возможность задать уточняющие вопросы и получить исчерпывающие ответы из первых рук. В том числе, как добиться успеха, как стать профессионалом. Тем более, что в Послании Путин отметил важность системы наставничества.
- Вы, общаясь с финалистами конкурса "Лидеры России, сказали, что на некоторых из них уже есть конкретные планы.
- Я действительно встречался с этими, в основном, молодыми людьми. Вы знаете, действительно любо-дорого посмотреть. Реально талантливые, перспективные люди. На них в хорошем смысле этого слова "глаз положили". Некоторых уже намерены пригласить, причем, на очень высокие позиции и в правительстве, и в региональные структуры, и в наши крупнейшие компании. Очень важно, чтобы это было не "позвоночное право", как в советское время говорили, не по звонку, чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам.
Вопрос подготовки кадров поднимают, когда речь заходит и о медицине. В Послании Владимир Путин поставил задачу поднять продолжительность жизни в России до 80 лет.
"Уже вчера правительство приняло решение о дополнительном финансировании этого вопроса. Около 1,3 миллиарда рублей на создание фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Принято соответствующее решение о выделении дополнительных на 2018 год 10 миллиардов рублей для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в детских больницах. У нас есть хорошие примеры. Мы создали замечательный, международного уровня, даже превосходящий по отдельным направлениям международный уровень, Центр детской онкогематологии Димы Рогачева. Шикарный центр. Это не просто лечебное заведение, это научный центр и лечебный. Почти 100 процентов выздоровлений. У нас такого результата не было никогда. Но он есть, мы его добились, значит, можем. Систему надо создавать. Будем делать это как можно быстрее".
Больная тема — экология. У журналистов был целый список вопросов. Про свалки, про качество воды, про то, что в промышленных центрах нечем дышать.
- Вчера в своем Послании вы упомянули Челябинск. У нас есть энтузиасты, промышленные гиганты, которые уже приобрели современное оборудование, но включают его только в дни ваших визитов, — говорит журналист Интернет-издания "74.Ру" Мария Шраменко.
- По поводу того, что они хитрят, включают очистные сооружения и выключают. Нужно наладить соответствующую систему контроля. Честно говоря, мне даже в голову это не приходило, но спасибо, что вы сказали. Обращу на это внимание. Делать будем обязательно, сто процентов, даже и сомнений быть не может ни у тех людей, которые живут в этих населенных пунктах, ни у тех, кто там работает и организует производство. Вчера я об этом и сказал: откладывать больше уже не будем, 300 предприятий страны должны будут перейти на новейшие технологии, а через год, через полтора и все остальные промышленные предприятия страны.
Еще один приоритет — поддержка сельхозпереработчиков. Осенью собрали рекордные 134 миллионов тонн зерна. Часть урожая ушла на экспорт в виде сырья, а ведь прежде чем продать, могли переработать и выручить еще больше. Переработка нужна. Наши турецкие друзья являются чуть ли не первыми в мире по производству муки. В значительной степени это на нашем зерне делается. Я же вчера сказал, мы планируем в самое ближайшее время продавать больше, чем закупаем.
Их беседа продолжалась 2 часа. Концовка разговора была яркой — в формате блиц-интервью.
- Успеваете ли делать зарядку по утрам?
- Да, постоянно. И сегодня тоже сделал, — отвечает Владимир Путин.
- Если бы не работали президентом, то чем бы занимались?
- Творчеством.
- Сами готовите? Что в последний раз готовили?
- Я готовлю салат. Он такой вкусный! Я потом угощу.
- Верите ли вы в народные приметы?
- Да.
- Новый год не Новый год без поздравления президента. Мы все смотрим в разных часовых поясах, в разное время. А что делаете вы сами?
- Я тоже смотрю и жду выступления президента, честное слово.
- Хотели бы знать свое будущее? Что будет через пять, десять лет?
- Нет.
- Есть ли какая-то мечта, которая до сих пор не сбылась?
- Нет. Мы живем, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели. У меня известная работа, и цель понятна: хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной и устремленной вперед.
- Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить?
- Развал Советского Союза.
- Что для вас главное в жизни?
- Результат.
- И последний вопрос от наших коллег-журналистов: в чем же, все-таки, сила России?
- В людях!
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